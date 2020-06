Schumacher fährt sein 300. Rennen

Das Wohnzimmer von Michael Schumacher ist hügelig, feucht und windig. Freilich, der deutsche Formel-1-Pilot residiert nobel am Genfer See, aber wenn es darum geht, wo die Karriere des 43-jährigen Rekordweltmeisters immer wieder zusammenläuft, kommt Spa-Francorchamps ins Spiel.



Auf der legendären Rennstrecke in dem belgischen Ort hat Schumacher seinen ersten Grand Prix bestritten (1991), sein erstes Rennen gewonnen (1992), seinen bisher letzten WM-Titel finalisiert (2004), sein 20-jähriges Grand-Prix-Jubiläum gefeiert (2011). Da passt es, dass Schumacher ausgerechnet in den Ardennen am Sonntag sein 300. Rennen in der Königsklasse bestreiten wird. "Meine Karriere kreist sozusagen um Spa. Dass ich jetzt auch dort mein 300. Rennen begehe, ist klarer Zufall, aber irgendwie auch erwartbar", sagt der Mercedes-Pilot.



Auch das dritte Jahr seit seinem Comeback verläuft nicht ideal. Mit 29 Punkten nach elf von zwanzig Rennen hat Schumacher die WM bereits abgeschrieben. Ob er seine Karriere fortsetzt, ist weiterhin offen.