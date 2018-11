Respekt-Geste: Vettel und Hamilton tauschten Helme

Sebastian Vettel könnte künftig auch einen Helm von Lewis Hamilton tragen. Die beiden Formel-1-Rivalen tauschten nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi ihren Kopfschutz. "Das ist das höchste Zeichen von Respekt, das wir Fahrer einander zeigen können", sagte Weltmeister Hamilton in einem kurzen Video, das am Montag vom Mercedes-Team veröffentlicht wurde.

Der Brite hat den deutschen Ferrari-Piloten heuer erneut im Kampf um den WM-Titel bezwungen. Vettel gratulierte noch einmal artig zum WM-Triumph und meinte: "Ich hoffe, ich kann weitere Titel verhindern."