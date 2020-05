Rekord-Startgebühr für Red Bull

Der Formel-1-Titel kommt Sebastian Vettels Red-Bull-Team teuer zu stehen. Zum Fristende am Freitag musste der Rennstall eine Startgebühr in Rekordhöhe für die Saison 2013 an den Internationalen Automobilverband (FIA) entrichten. Nach Berechnungen des Fachmagazins "Autosport" wurden für Red Bull wegen der Reform des Gebührensystems mehr als 2,5 Millionen Euro fällig.

Die FIA verlangt für das kommende Jahr von jedem Team einen Fixbetrag von rund 385.000 Euro. Dazu kommen pro WM-Punkt 3.850 Euro. Red Bull muss als Konstrukteurs-Weltmeister sogar 4.620 Euro für jeden seiner 460 Zähler locker machen.