Grand Prix in New York 2014 wahrscheinlich

Bernie Ecclestone, 82-jähriger Boss der Formel 1, hat nicht mehr viele Träume: Einen Chinesen in der Formel 1, eine Frau am Steuer und ein Rennen in New York. Letzterer Wunsch hätte sich eigentlich in der kommenden Woche erfüllen sollen, doch Verzögerungen beim Bau der Strecke in New Jersey machten Ecclestone einen Strich durch die millionenschwere Rechnung.

Zumindest für das Jahr 2013. Doch schon in einem Jahr sollen Sebastian Vettel und Kollegen vor der Skyline Manhattans aufs Gaspedal drücken. „Wir werden irgendwann im Juni 2014 fahren. Wann genau, werden Bernie Ecclestone und NBC Sports mir sagen“, erklärte Organisationschef Leo Hindery einer US-Zeitung. Nach Aussage des Amerikaners wurde ein Vertrag über 15 Jahre abgeschlossen.