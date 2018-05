Rallye: Neuville übernahm mit Sieg in Portugal WM-Führung

Der Belgier Thierry Neuville hat mit dem Sieg bei der Portugal-Rallye die WM-Führung von Titelverteidiger Sebastien Ogier übernommen. Der Franzose kam nach einem Unfall am Freitag nicht in die Punkteränge. Hyundai-Pilot Neuville gewann das sechste Saisonrennen 40,0 Sekunden vor dem britischen Ford-Fahrer Elfyn Evans. Der Finne Teemu Suninen wurde in einem weiteren Ford Dritter (+ 47,3 Sek.).

Neuville führt im Gesamtklassement nach dem achten Erfolg seiner Karriere nun 19 Punkte vor dem fünfmaligen Weltmeister Ogier.