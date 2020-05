Loebs Abgang vor der Haustüre

In seiner Heimat Elsass verabschiedet sich Rallye-Legende Sébastien Loeb von dem Sport, den der Franzose geprägt hat wie kein Zweiter. Er, der selbst Michael Schumachers Titelsammlung überbieten konnte: Neun Weltmeister-Titel in Serie hat er geholt. Dass Loeb seine Karriere mit einer Siegesquote von 46,7 Prozent auch noch dort beenden wird, wo er am 26. Februar 1974 geboren wurde (in Haguenau nördlich von Straßburg), wäre selbst dem fantasievollsten Drehbuchautor kaum eingefallen. „Natürlich wird es sehr emotional werden“, prophezeite der erfolgreichste Motorsportler der Welt.

Die Liste seiner Erfolge ist unglaublich: Weltmeister 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 und 2012. 78-maliger Rallye-Sieger. 116-mal stand Loeb auf dem Podium. Eine Karriere wie Michael Schumacher in der Formel 1, der einst sieben Titel holte, fünf davon nacheinander. „Titel werden mein Leben nicht verändern“, sagte Loeb einmal: „Ich genieße den Moment, und es gefällt mir, zu tun, was ich tue.“

„Dieser Typ ist eine Ausnahme“, sagte einmal der aktuelle Formel-1-Dominator Sebastian Vettel über Loeb. Was Vettel der Finger, ist Loeb der Rückwärtssalto von der Motorhaube seines Citroën. Seit mehr als zehn Jahren fährt er für den französischen Autobauer, mit ihm wird Loeb in die Tourenwagen-WM wechseln. „Ich werde fahren, Wettbewerbe bestreiten und für dasselbe Team testen wie bisher. Dadurch kann ich das Ende meiner WRC-Karriere leichter akzeptieren“, sagte Loeb.