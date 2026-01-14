Motorsport

Schlüsselbein und Brustbein gebrochen, doch Sanders gibt nicht auf

Zähne zusammenbeißen: Daniel Sanders fuhr mit gebrochenem Schlüsselbein und Brustbein bis ins Etappenziel.
Der Australier kam auf der zehnten Etappe der Rallye Dakar zu Sturz und verletzte sich schwer. Das Rennen will er aber zu Ende fahren.
14.01.26, 14:45

Auf der zehnten Etappe der Rallye Dakar kam Daniel Sanders nach 138 Kilometern zu Sturz. Der Australier konnte zwar weiterfahren, aber das Tempo danach nicht mehr halten und verlor seine Gesamtführung an Ricky Brabac (USA). 

„Ich bin aufgestanden und wusste, dass das Schlüsselbein gebrochen ist“, sagte Sanders, der fast eine halbe Stunde verlor. „Das Brustbein habe ich mir auch gebrochen. Das war in den Dünen nicht sehr lustig. Ich gebe nicht auf, also ziehe ich mich jetzt nicht zurück, bis mir jemand sagt, ich soll raus, oder sie mich aus dem Rennen zerren. Ich höre nicht auf.“

Bei den Autos führt wieder Nasser Al-Attiyah im Dacia. Der Mann aus Katar hat zwölf Minuten Vorsprung auf Henk Lategan (Toyota). Nani Roma fiel auf Platz drei zurück, 12:50 Minuten hinter Al-Attiyah.

