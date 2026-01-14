Schlüsselbein und Brustbein gebrochen, doch Sanders gibt nicht auf

Auf der zehnten Etappe der Rallye Dakar kam Daniel Sanders nach 138 Kilometern zu Sturz. Der Australier konnte zwar weiterfahren, aber das Tempo danach nicht mehr halten und verlor seine Gesamtführung an Ricky Brabac (USA).

„Ich bin aufgestanden und wusste, dass das Schlüsselbein gebrochen ist“, sagte Sanders, der fast eine halbe Stunde verlor. „Das Brustbein habe ich mir auch gebrochen. Das war in den Dünen nicht sehr lustig. Ich gebe nicht auf, also ziehe ich mich jetzt nicht zurück, bis mir jemand sagt, ich soll raus, oder sie mich aus dem Rennen zerren. Ich höre nicht auf.“