"Phase der Scheidung": F1-Sportchef über Vettel und Ferrari

Wenn ein Fahrer wisse, dass er nicht mehr gewollt sei, würden die Risse schnell sichtbar. "Es liegt am Team, das so gut es kann zu managen. Aus meiner schmerzhaften Erfahrung weiß ich, dass Fahrer in dieser Situation nicht einfach sind", ließ Brawn wissen. Zuletzt hatte es bei Vettels Fahrt zum siebenten Platz beim Rennen in Barcelona am Boxenfunk erneut eine höhnische Reaktion des Deutschen nach einer Taktikpanne seines Teams gegeben.