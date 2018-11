Ocon-Rammstoß schenkt Hamilton den Sieg in Brasilien

Ähnliche Worte fand auch Verstappen selbst: "Was für ein verdammter Idiot", schimpfte der Niederländer noch in der Auslaufzone, nachdem Ocon ihn in Kurve zwei gerammt und umgedreht hatte, und streckte den Mittelfinger aus dem Cockpit. Nach der Ziellinie ließ er sich zu einer weiteren Drohung hinreißen: "Ich hoffe, ich finde Ocon jetzt nicht im Paddock, sonst ist er dran."

Allerdings fand Verstappen sein Ziel dann doch - bei der obligatorischen Abwaage stellte er den Franzosen zur Rede, auf die unschöne Art.