Nach Rennunfall: Motorrad-Piloten liefern sich Schlägerei

Ein Motorrad-Rennen ist schon an sich spektakulär und bietet großen Unterhaltungswert. In Costa Rica trieben es nun aber zwei Piloten auf die Spitze. Bei einer nationalen Motorrad-Meisterschaft auf dem Autodromo La Guacima nahe der Hauptstadt San José im Februar kam es mitten auf der Strecke zu einem Duell der etwas anderen Art. Die beiden Fahrer, Marion Calvo und Jorge Martinez, lagen erst noch Kopf an Kopf, dann kam es zum Kontakt und schließlich spielten sich kuriose Szenen ab.