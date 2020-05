Nach der Party dachte Vettel an sein Team

Der Beutezug von Sebastian Vettel lässt die Formel 1 vor einer Übermacht zittern. „Unheimlich, sich vorzustellen, was aus dieser Karriere noch alles werden kann“, kommentierte die russische Zeitung Kommersant. Nicht einmal Vettel selbst hat eine genaue Ahnung davon, was er mit 26 Jahren und 116 Tagen als jüngster Vierfach-Champion geleistet hat: „Ich bin viel zu jung, um zu verstehen, was das bedeutet.“

Schon am Sonntag in Abu Dhabi kann Vettel einen weiteren Rekord von Michael Schumacher mit sieben Siegen in Serie in einer Saison einstellen. Falls er die sieben WM-Titel des Rekordweltmeisters irgendwann pulverisieren sollte, wäre das auch keine Überraschung mehr.