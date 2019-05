Salzburger Eng nach Platz zwei in Zolder DTM-Gesamtleader

Ein zweiter Platz im zweiten Rennen in Zolder hat Philipp Eng an die Spitze des DTM-Klassements gehievt. Der Salzburger setzte sich am Sonntag in seinem BMW M4 nach einem Restart an die zweite Stelle hinter Audi-Pilot Rene Rast und gab diese nicht mehr her. Am Samstag hatte der 29-Jährige in Zolder seinen ersten DTM-Sieg gefeiert.

Hinter dem Deutschen Rast und Eng wurde der Brite Jamie Green im Audi Dritter. In der Gesamtwertung liegt Eng nun fünf Punkte vor Rast.