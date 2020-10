Kein Comeback von MotoGP-Superstar Marquez heuer

Zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen startet die MotoGP am Sonntag (13.00/live ServusTV) in Aragon in einen Grand Prix. Und zum ersten Mal in seiner Karriere geht Takaaki Nakagami vom ersten Startplatz ins Rennen.

"Die letzte Runde war richtig gut", sagte der 28-jährige Japaner. "Ich hab nicht sofort realisiert, dass das die Poleposition-Runde war. Ich bin echt stolz. Aber ich werde vor dem Rennen konzentriert bleiben."