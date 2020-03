Formel-1-Auftakt in Australien findet mit Zuschauern statt

Der Formel-1-WM-Auftakt am Wochenende in Melbourne soll wie geplant über die Bühne gehen. Das Rennen werde auf jeden Fall mit Zuschauern stattfinden, betonte Andrew Westacott, der Chef des Grand Prix von Australien, am Montag in einem Radiointerview mit SEN.

Beim zweiten Saisonlauf am 22. März in Bahrain sind dagegen aus Angst vor dem Coronavirus keine Fans zugelassen.