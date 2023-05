Genesen von seiner schweren Wirbelverletzung mit mehreren Br├╝chen will Autorennfahrer Lucas Auer in der DTM wieder um den Titel k├Ąmpfen. Der 28-j├Ąhrige Tiroler war im J├Ąnner im Training f├╝r den 24-Stunden-Klassiker in Daytona mit seinem Mercedes-AMG GT3 verunfallt, nach einer langen Reha will Auer in zwei Wochen beim Saisonstart des Deutschen Tourenwagen-Masters in Oschersleben nun ganz vorne mitfahren. "Ich erwarte, dass ich voll konkurrenzf├Ąhig sein werde", sagte Auer.