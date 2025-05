Motorrad: Alex Márquez beendet die Serie des Bruders

Alex Márquez gewann am Samstag das MotoGP-Sprintrennen im Rahmen des Grand Prix von Großbritannien und beendete damit die Siegesserie seines älteren Bruders Marc Márquez. Der Spanier Alex Márquez war im kurzen Rennen in Silverstone knapp 3,5 Sekunden schneller als Ducati-Kollege Marc Márquez, der die ersten sechs Sprintrennen der Saison für sich entschieden hatte. Als bester KTM-Pilot belegte der Spanier Pedro Acosta den achten Platz. In der WM-Wertung führt Marc Márquez nun 19 Punkte vor seinem Bruder. Der Italiener Francesco Bagnaia, am Samstag Sechster, liegt 56 Zähler zurück.