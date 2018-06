Poleposition für Weltmeister Marquez in Assen

Weltmeister und WM-Spitzenreiter Marc Marquez hat sich am Samstag den besten Startplatz für den Motorrad-GP in Assen in der MotoGP-Klasse gesichert. Der spanische Honda-Pilot verwies bei der zweiten Poleposition des Jahres seinen britischen Markenkollegen Cal Crutchlow um 0,041 Sekunden auf den zweiten Platz. Der Italiener Valentino Rossi (Yamaha/+0,051 Sek.) startet ebenfalls aus Reihe eins.

Die KTM-Piloten kamen über Startplätze im letzten Viertel des Feldes nicht hinaus. Bradley Smith und Pol Espargaro mussten sich im Qualifying mit den Rängen 20 bzw. 21 begnügen.