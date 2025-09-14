Marc Marquez gewinnt in San Marino: Ein Sieg fehlt noch auf den Titel

MotoGP-Dominator Marc Marquez hat beim Großen Preis von San Marino seinen elften Sieg im 16. Saisonrennen gefeiert. Der spanische Ducati-Pilot meldete sich am Sonntag nach seinem Ausfall im Sprint tags zuvor eindrucksvoll zurück und gewann in Misano vor Pole-Setter und Sprint-Sieger Marco Bezzecchi (Aprilia) sowie seinem Bruder Alex Marquez (Ducati). Mit einem Vorsprung von 182 Punkten auf Alex Marquez hat Marc Marquez beim nächsten Rennen in Japan seinen ersten WM-Matchball.

"Das war ganz wichtig für Ducati"

"Heute habe ich alles gegeben. Der Fehler von gestern hat mich gewurmt. Ich wollte ihn pushen und habe ihn in einen kleinen Fehler getrieben. Das war ganz wichtig für Ducati", sagte Marquez mit Blick auf das Heimrennen seines italienischen Rennstalls. Der sechsmalige Weltmeister schraubte sein Punktekonto auf 512 Punkte, so viele hatte noch kein MotoGP-Pilot in einer Saison gesammelt.