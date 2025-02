Video: Weltmeister Jorge Martin nach Sturz auf den Kopf im Krankenhaus

Der amtierende MotoGP-Weltmeister Jorge Martín stürzte beim Wintertest in Sepang in Malaysia am Mittwoch schwer. Der Spanier verlor in der zweiten Kurve der Strecke die Kontrolle über seine Aprilia und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Beim Sturz riss sein Visier ab, und er berichtete danach von Schmerzen am Fuß und an seiner Hand. Trotz des Aufpralls mit dem Kopf war der 27-Jährige ständig bei Bewusstsein. Er wurde ins Nilai-Krankenhaus gebracht.