MotoGP-Weltmeister Quartararo holt die Pole Position in Indonesien

MotoGP-Weltmeister Fabio Quartararo hat sich die Pole Position für den zweiten Grand Prix der Saison gesichert. Der französische Yamaha-Pilot startet am Sonntag in Indonesien aus der ersten Reihe vor dem Spanier Jorge Martin und seinem Landsmann Johann Zarco. Der Südafrikaner Brad Binder stellte seine KTM am Samstag auf den vierten Platz, Teamkollege Miguel Oliveira aus Portugal war Siebenter in der Qualifikation.

Für Quartararo, der auf dem Mandalika International Street Circuit auf der Insel Lombok 0,213 Sekunden schneller war als Martin, ist es die erste Pole seit vergangenem Juni in Barcelona. Der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez startet nach zwei Stürzen in der ersten Qualifying-Phase nur von Position 15. Das Rennen beginnt am Sonntag um 8.00 MEZ (live ServusTV).