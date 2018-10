MotoGP: Vinales beschert Yamaha ersten Sieg seit 2017

In der Moto3 nahm das Titelduell unterdessen eine dramatische Wendung: Marco Bezzecchi, vor dem Rennen nur durch einen Punkt von Jorge Martin getrennt, wurde unschuldig vom Motorrad gefahren und schied aus. Sein spanischer Rivale machte mit Platz fünf dagegen wertvolle Zähler und liegt nun zwölf Punkte vor Bezzecchi. Fabio di Giannantonio, am Sonntag Zweiter hinter dem Spanier Albert Arenas, meldete ebenfalls noch Titelansprüche an, sein Rückstand auf Martin beträgt vor den Rennen in Sepang und Valencia 20 Punkte.