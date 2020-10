MotoGP: Stürze, Raserei und Quartararo auf Startplatz 1

Dicht auf den Fersen des WM-Führenden in der MotoGP-Klasse waren sein spanischer Markenkollege Maverick Viñales und der Brite Cal Crutchlow, der seine Honda ebenfalls in die erste Reihe stellte. Für eine kuriose Szene sorgten die Brüder Pol (KTM) und Aleix (Aprilia) Espargaró, die in der Zielkurve miteinander kollidierten, sie starten heute von den Platzen zwölf und neun. Nicht am Start ist übrigens Altmeister Valentino Rossi – der Italiener hat sich das Coronavirus eingefangen.