MotoGP: Quartararo holte Poleposition für Spanien-GP

Der Franzose Fabio Quartararo hat am Samstag wie im Vorjahr die Pole Position für den Motorrad-Grand-Prix von Spanien in der MotoGP-Klasse erobert. Der 21-jährige Yamaha-Pilot setzte sich in Jerez im Qualifying des Saisonauftakts 0,139 Sekunden vor seinem spanischen Markenkollegen Maverick Vinales durch. Weltmeister und Vorjahressieger Marc Marquez aus Spanien war auf Honda 0,157 zurück Dritter.

"Ich habe alles gegeben, die Pace stimmt", sagte Quartararo, der 2019 nach einem Defekt ausgeschieden war. "Im Rennen müssen wir noch etwas zulegen, dann sind wir bereit, um den Sieg zu kämpfen. Marquez war mit Erreichen von Startreihe eins vorerst zufrieden. "Wir haben eine gute Chance für das Rennen", sagte der dreifache Jerez-Sieger. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) musste sich mit dem elften Startplatz begnügen.

Kofler freut sich auf Moto3-Rennen

Der Spanier Pol Espargaro startet mit der KTM aus der siebenten Position (+0,788). Sein Teamkollege Brad Binder verpasste das zweite Qualifying in seinem Debüt-GP in der Königsklasse um nur rund eine Zehntelsekunde hinter Espargaro. "Ich war knapp dran, leider ist es sich nicht ausgegangen", sagte der Südafrikaner auf ServusTV. Das Rennen startet am Sonntag um 14.00 Uhr.

Der Oberösterreicher Maximilian Kofler, der im französischen Rennstall CIP-Greenpower einen Fixplatz in der Moto3-WM hat, nimmt den zweiten Saisonlauf dieser Klasse (11.00 Uhr) vom 26. Startplatz auf. "Die Qualifikation hat gut gepasst. Schon in Katar bin ich auf diesem Startplatz gestanden. Jetzt freue ich mich auf das Rennen", sagte der 19-jährige Maturant, der während der Zwangspause die Schule abgeschlossen hatte.

Den 23. Platz im letzten freien Training bezeichnete Kofler als "schöne Momentaufnahme, die mir viel Zuversicht gibt". Beim Saisonauftakt in Katar hatte war er im Rennen 27.