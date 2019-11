MotoGP: Pole für Quartararo in Malyasia, Sturz von Marquez

Yamaha-Pilot Fabio Quartararo startet am Sonntag (07.20 Uhr/live ServusTV) aus der Pole Position in den vorletzten Motorrad-WM-Lauf der MotoGP-Klasse in Sepang (MAL). Der Franzose verbesserte im Qualifying am Samstag den Rundenrekord auf 1:58,303 Minuten, nachdem zuvor der als Weltmeister feststehende Spanier Marc Marquez schwer gestürzt war. Der Honda-Star startet nur aus der elften Position.

Marquez fuhr unmittelbar hinter Quartararo, als er nach einem "Highsider" in Kurve 2 zu Boden musste. So weit hinten war Marquez seit dem Italien-GP 2015 nicht mehr platziert gewesen.