MotoGP-Pilot Folger brach sich Nase bei Kollision mit Vogel

Der GP-Pilot fehlte in diesem Jahr in der WM und wird auch 2019 wohl nicht im Fahrerfeld zu finden sein. Folger soll in der nächsten Saison als Testfahrer für die GP-Stars Valentino Rossi und Maverick Vinales agieren. Gesundheitliche Problem hatten ihn Ende des vergangenen Jahres gezwungen, im Renngeschäft zu pausieren.