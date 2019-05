MotoGP-Pilot Dovizioso gibt Gastspiel in der DTM

MotoGP-Vizeweltmeister Andrea Dovizioso geht für ein Rennwochenende im Deutschen Tourenwagen Masters in einem Audi-Kundenteam an den Start. Der Ducati-Werksfahrer aus Italien bestreitet am 8. und 9. Juni den fünften und sechsten Lauf der DTM-Rennserie in Misano. Am Dienstag sammelte der 13-fache Grand-Prix-Sieger im Audi-Kompetenz-Center in Neuburg/Donau erste praktische Erfahrungen mit dem RS 5.