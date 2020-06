MotoGP: Nächster Sieg für Lorenzo

Der Spanier Jorge Lorenzo fühlt sich in Italien wohl. Bereits im Vorjahr war der Yamaha-Pilot in Mugello der Schnellste gewesen und daran sollte sich auch am Sonntag nichts ändern. Der 25-Jährige feierte beim Motorrad-Grand-Prix in Italien seinen fünften Saisonsieg und baute damit die WM-Führung weiter aus.

"Das war ein perfektes Wochenende, ich bin überglücklich", freute sich Lorenzo. "Von Beginn an waren wir ziemlich schnell. Wir mussten nicht sehr viele Änderungen am Bike vornehmen, das Gefühl ist auf dieser Strecke großartig und es funktioniert gut", freute sich der Mallorquiner.

Sein Landsmann Dani Pedrosa ( Honda), der auch in der Meisterschaft mit 19 Punkten Rückstand Zweiter ist, landete in Mugello auf Rang zwei. Weltmeister Casey Stoner ( Honda) kam nach einem Ausritt nicht über Rang acht hinaus. Der Australier liegt als Dritter bereits 37 Zähler hinter Lorenzo in der WM-Wertung.Moto2-Champion Stefan Bradl ( Honda) verpasste seinen ersten Podestplatz nach dem Umstieg in die Königsklasse nur knapp. Erst auf der Zielgeraden musste sich der Deutsche dem Andrea Dovizioso (It/ Yamaha) geschlagen geben und verzeichnete als Vierter unmittelbar vor Valentino Rossi sein bestes Ergebnis im MotoGP. In der Moto3-Kategorie verteidigte KTM-Werkspilot Sandro Cortese mit Platz drei seine WM-Führung erfolgreich.