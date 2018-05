MotoGP: Marquez gewinnt, Dreifach-Crash stoppt Dovizioso

In der Moto2 feierte KTM erneut einen Podestplatz: Miguel Oliveira - der für 2019 schon einen MotoGP-Platz bei KTM sicher hat - eroberte Platz zwei hinter Tagessieger Lorenzo Baldassarri, nachdem er vom 14. Platz ins Rennen gegangen war. In der Moto3 feierte der deutsche KTM-Pilot Philipp Öttl seinen ersten Sieg in der Motorrad-WM. Weiter geht es für die MotoGP-Stars am 20. Mai mit dem GP von Frankreich.