MotoGP: Lorenzo lässt Japan-GP wegen Verletzung aus

Ex-Weltmeister Jorge Lorenzo verzichtet auf die Teilnahme am Grand Prix von Japan am Sonntag in Motegi. Der 31-jährige Spanier hat sich von seinen Verletzungen noch nicht erholt. Der dreifache MotoGP-Champion absolvierte am Freitag auf seiner Ducati nur eine Runde im ersten freien Training.

Lorenzo, der vor knapp einem Monat beim Start zum Grand Prix von Aragonien gestürzt war und sich am rechten Fuß verletzt hatte, musste nur zwei Wochen später in den freien Trainings für den Grand Prix von Thailand erneut zu Boden. Dabei zog er sich eine Verletzung im linken Handgelenk zu und musste dann für das Rennen passen.