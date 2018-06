MotoGP: Lorenzo bei Katalonien-GP auf der Pole Position

Jorge Lorenzo hat sich im Samstag die Pole Position für den MotoGP von Katalonien in Montmelo gesichert. Es war vor seinem 275. WM-Rennen am Sonntag die 66. Bestzeit, damit hat der Spanier den neunfachen Weltmeister Valentino Rossi (65 in in 371 Rennen) überholt. Mit 66 Tausendstel Rückstand beendete der WM-Leader und Weltmeister Marc Marquez das Qualifying auf Platz zwei.

Nach Stürzen am Freitag und am Samstagmorgen musste der sechsfache Weltmeister erstmals seit Mugello 2015 den "Umweg" über das Q1 nehmen, um sich für den Kampf der besten zwölf Piloten und die Pole Position qualifizieren zu können.