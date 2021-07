Lorenzo beim GP von San Marino auf der Pole

Der Spanier Jorge Lorenzo wird am Sonntag beim Großen Preis von San Marino in Misano von der Poleposition ins Rennen starten. Beim MotoGP-Qualifying am Samstag war der Yamaha-Fahrer 0,106 Sekunden schneller als sein Landsmann Marc Marquez auf Honda. Rang drei ging an WM-Leader Valentino Rossi ( Yamaha/+ 0,212).

Hinter Rossi lauert an der vierten Stelle mit Dani Pedrosa der zweite Honda-Topfahrer aus Spanien. Der Lokalmatador startet am Sonntag mit zwölf Punkten Vorsprung auf Lorenzo ins 13. von 18 Saisonrennen.

Moto-GP: WM-Wertung