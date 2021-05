MotoGP: Quartararo rast in Le Mans zur dritten Pole in Folge

Der Franzose Fabio Quartararo hat am Samstag in Le Mans seine dritte Pole Position in der MotoGP-Klasse der Motorrad-WM en suite geholt. In einer windigen Session setzte sich der Yamaha-Pilot vor seinem spanischen Markenkollegen Maverick Vinales durch. Der Sechsfach-Weltmeister Marc Marquez war auf auftrocknender Strecke erst gegen Ende des Qualifyings vom besten Startplatz auf Position sechs verdrängt worden. Bester KTM-Pilot wurde der Portugiese Miguel Oliveira als Zehnter.

Der Oberösterreicher Maximilian Kofler kam in der Moto3-Klasse auf Rang 22.