MotoGP: Crutchlow siegt beim Chaosrennen in Argentinien

Cal Crutchlow hat das chaotische MotoGP-Rennen in Argentinien für sich entschieden. Der britische Honda-Fahrer setzte sich in einem spannenden Finish gegen den Franzosen Yohann Zarco (Yamaha) durch. Dritter wurde der Spanier Alex Rins (Suzuki).

Kuriose Szenen spielten sich schon vor dem Start ab. Lediglich der australische Pole-Mann Jack Miller war mit Slicks in die Startaufstellung gefahren, alle anderen Fahrer hatten zunächst auf Regenreifen gesetzt. Als die Teams ihre Maschinen in die Box zurückholten, um ebenfalls auf Slicks zu wechseln, wurde der Start von der Rennleitung "aus Sicherheitsgründen" verschoben.

Es wurde entschieden, dass beim Start hinter Miller mehrere Reihen leer bleiben müssen. Doch plötzlich stieg Weltmeister Marc Marquez von seiner Maschine und schob sie an, um sie wieder in den Gang zu setzen. In der Aufwärmrunde hatte er sie nämlich abgewürgt.