MotoGP: Alle machen Jagd auf Marc Marquez

Für Spannung sorgt bei Yamaha auch das neue Kundenteam: Nach fast 20 Jahren Zusammenarbeit wechselte Tech3 zur Saison 2019 zu KTM, die Yamaha-Kundenmotorräder landeten beim neuen Petronas SIC Racing Team. Mit Franco Morbidelli und Rookie Fabio Quartararo bewerben sich dort zwei Jungspunde um die Nachfolge Rossis im Werksteam, sollte der Doktor tatsächlich irgendwann einmal aufhören.

Die Unbekannte

Dass sich Suzuki mit Joan Mir und Alex Rins ganz und gar auf zwei spanische Jungspunde verlässt, wirkt auf den ersten Blick riskant. Allerdings ist Rins mit zwei Jahren MotoGP-Erfahrung in der Spitze angekommen, Mir gilt als Supertalent. Beide sind ein Bekenntnis an die Zukunft. Innerhalb von drei Jahren will es Suzuki endgültig mit Honda, Yamaha und Ducati aufnehmen. Der Titel ist dann das klare Ziel.

Die Österreicher

Bei KTM ist das erst dritte MotoGP-Jahr gleichzeitig ein Umbruch: Allen voran mit dem neuen Star im Team, Johann Zarco, soll das Werksteam regelmäßig in den Top Ten und vorzugsweise in den Top Fünf landen. Zudem baut man mit dem Tech3-Kundenteam auf eine Struktur wie bei Red Bull und Toro Rosso in der Formel 1. Mit vier statt bisher zwei Motorrädern wird deutlich mehr Entwicklungsarbeit möglich. 30 Millionen Euro lässt sich KTM das Projekt pro Jahr kosten. Das Heimspiel in Spielberg steigt heuer am 11. August.