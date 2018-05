Monaco-GP: Nachwehen einer langweiligen Stadtrundfahrt

Auch WM-Leader Lewis Hamilton, am Sonntag Dritter hinter Ricciardo und Vettel, ließ kein gutes Haar an seiner Sonntagsausfahrt. "Wir sind ab Runde sechs nur noch herumgefahren. Das war nicht wirklich Rennfahren", urteilte der Brite. "Wir haben alle zurückgeschalten und sind herumgefahren, um sicherzugehen, dass wir ins Ziel kommen. Keine Ahnung, ob das für euch spannend war."

Neuer Stadtteil, neue Strecke?

Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen schloss sich der Kritik an. "Das Qualifying bestimmt hier sehr viel. Es braucht einen ziemlich massiven Fehler [des Vordermanns], um vorbeizugehen. Am Ende sind wir 70 Runden und ein bisschen was nur herumgefahren, bis das Rennen zu Ende war. Nicht das Spannendste, das ist sicher."

Einig sind sich die Fahrer bei einem: Es liegt vor allem an der Streckencharakteristik. Und genau hier könnte sich in den kommenden Jahren etwas ändern - denn in Monaco entsteht derzeit künstlich mehr Land. Unmittelbar vor der Einfahrt in den berühmten Tunnel entsteht bis 2024 der neue Stadtteil Le Portier. Von der Kurve Mirabeau Bas (nach der berühmten Loews-Haarnadel) könnte es dann in Zukunft einen neuen Streckenabschnitt geben, der zudem eine zusätzliche Überholmöglichkeit bieten könnte.