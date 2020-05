Mercedes trennt sich von Haug

Mercedes trennt sich zum Jahresende vom langjährigen Motorsportchef Norbert Haug. Das teilte der schwäbische Autobauer am Donnerstag überraschend mit. Der Vertrag mit dem 60-Jährigen werde im "beiderseitigen Einvernehmen" aufgelöst, hieß es.

Für den dreifachen Weltmeister Niki Lauda kam die Trennung von Norbert Haug trotz der schwachen Saison überraschend. "Mit persönlich tut es wahnsinnig leid. Ich habe immer ein sehr gutes Verhältnis zu ihm gehabt und hätte sehr gerne mit Norbert weiter zusammengearbeitet", betonte der neue Aufsichtsrats-Chef von Mercedes' Formel-1-Team am Donnerstag in einem Interview mit "Sky Sports News".

"Nach dem Schock wissen wir noch nicht, wie das Problem gelöst wird", erklärte der 63-jährige Wiener. " Norbert wird dem Team absolut fehlen, denn er war für den Mercedes-Motorsport alleine verantwortlich."

Der zurückgetretene Rekordweltmeister Michael Schumacher wertet den Haugs Abschied als einschneidendes Ereignis für die Formel 1. "Sein Weggang wird sowohl in unserem Sport als auch in unserem Team eine große Lücke reißen", schrieb der 43-jährige Deutsche auf seiner Homepage. "Seitdem ich im professionellen Motorsport aktiv war, gehörten Mercedes und Norbert Haug zusammen, insofern stellt dieser Schritt eine große Zäsur dar." Schumacher und Haug hatten in den vergangenen drei Jahren nicht die erwarteten Erfolge eingefahren.