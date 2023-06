Martin gewinnt MotoGP-Sprint in Deutschland

Ducati-Pilot Jorge Martin hat am Samstag den MotoGP-Sprint im deutschen Hohenstein-Ernstthal gewonnen. Der von Position sechs gestartete Spanier verwies am Samstag auf dem Sachsenring nach 15 Runden den italienischen Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) sowie den australischen KTM-Fahrer Jack Miller auf die Plätze zwei und drei. Es war Martins zweiter Sprintsieg heuer, er arbeitete sich damit in der WM-Wertung auf Rang zwei hinter Leader Bagnaia vor.