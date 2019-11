Marc und Alex: Marquez-Brüder dominieren die Motorrad-WM

Die Marquez-Brüder dominieren die Motorrad-Weltmeisterschaft. Nachdem sich der 26-jährige Marc Marquez bereits beim 15. von 19 Saisonrennen in Thailand vorzeitig den Titel in der MotoGP gesichert hatte, zog sein drei Jahre jüngerer Bruder Alex am Sonntag beim vorletzten Saisonrennen in Malaysia nach. Mit einem zweiten Platz holte er sich vorzeitig den Titel in der Moto2.

Schon einmal war ihnen dieses Kunststück gelungen: 2014 hatten Marc (MotoGP) und Alex Marquez (Moto3) erstmals in einer Saison die WM-Titel in ihren Klassen eingefahren. Gekrönt wurde das aus Marquez-Sicht erfolgreiche Wochenende durch einen Rekord: Mit den 20 Punkten für seinen zweiten Platz in Sepang hinter Maverick Vinales sammelte Marc Marquez insgesamt 395 Zähler - so viele Punkte wie noch kein Fahrer in einer Saison.