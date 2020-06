Malaysia reagiert auf Bianchi-Unfall

Ecclestone will die Rennen in Asien und Australien prinzipiell zu einer möglichst späten Startzeit, um kundenfreundlichere TV-Zeiten für den europäischen Markt zu bekommen. Malaysia ist seit 1999 im Kalender, hat aber ab 2008 die Nummer-eins-Position in Südost-Asien an das Rennen in Singapur verloren, das ein Nachtrennen unter Flutlicht bietet und damit zur üblichen europäischen Startzeit von 14.00 Uhr los geht.

Ecclestone hatte dies jahrelang auch für das wie Melbourne flutlichtfreie Malaysia gefordert und 2009 die Startzeit von 14.00 auf 17.00 Uhr Ortszeit (11.00 MESZ) geändert. Prompt hatte es damals nach einem Wolkenbruch einen Abbruch gegeben. Das Thema ist nun offenbar aber vom Tisch. „Er hat uns erstmals zugehört, was wir als Promoter wollen“, erklärte Razali nach dem Gespräch mit Ecclestone. „Jede Strecke hat ihre eigene Identität. Es ist gefährlich, andere zu kopieren“, betonte der Chef des Sepang International Circuits.

„ Singapur ist cool, wir bieten aber den besseren Sport“, ist Razali zudem überzeugt. Die Formel 1 müsse aber ohnehin wieder viel mehr Entertainment bieten, forderte der Sepang-Boss. Die MotoGP sei für die Zuseher viel attraktiver und habe deshalb in den vergangenen fünf Jahren in Sepang auch mehr Zuschauer angelockt als die vierrädrige Königsklasse.