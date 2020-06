Lewis Hamilton gewinnt Montreal-GP

Rechtzeitig zum Start der Fußball-EM hat sich die Formel 1 aus Europa verabschiedet. Richtung Kanada, wo die kickende Zunft wenig Stellenwert hat und der Nationalsport derzeit für wenig positive Schlagzeilen sorgt: Bei der WM schied das Mutterland des Eishockey-Sports bereits im Viertelfinale aus, in der Profiliga NHL duellieren zwei US-Teams einander um den Stanley-Cup.



Also kam die Königsklasse des Automobilrenn­sports zur rechten Zeit in Montreal an. Die Tribünen am ehemaligen Weltausstellungsgelände waren wie immer prall gefüllt. Trotz der Turbulenzen im Vorfeld: Noch am Samstag waren 28 Studenten bei einer Demonstration gegen die Erhöhung der Uni-Gebühren festgenommen worden.