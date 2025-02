Hamilton rast bei den Formel-1-Tests in Bahrain allen davon

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton hat am zweiten Tag der Formel-1-Testfahrten in Bahrain am Vormittag im Ferrari die schnellste Runde absolviert. Der Brite fuhr eine Bestzeit von 1:29,379 Minuten, was deutlich schneller war als die Zeiten am Vortag. Insgesamt legte Hamilton 45 Runden in einer von Nieselregen unterbrochenen Session auf dem Wüstenkurs von Sakhir zurück. Sein Ex-Teamkollege George Russell war als Zweiter im Mercedes um 0,399 Sekunden langsamer.