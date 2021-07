Wurz und Klien wollen vorne mitfahren

Die Rennstrecke in Spa-Francorchamps ist am Sonntag (14.30 Uhr/live ORF Sport +) Schauplatz der zweiten Station der FIA-Langstrecken-WM. Alexander Wurz hat mit seinen Kollegen im Toyota TS 040 Hybrid mit der Nummer 2 nach dem vierten Rang zum Auftakt im Sechs-Stunden-Rennen einen Podestplatz im Visier. Christian Klien und seine Partner im ByKolles-Team wollen nach einem Ausfall anschreiben.

Die Weltmeister Anthony Davidson und Sebastien Buemi haben im Toyota im Vorjahr in Belgien gewonnen, beim Auftakt in Silverstone waren sie Dritte. Ihr Partner Kazuki Nakajima muss allerdings wegen eines bei einem Trainingsunfall am Donnerstag erlittenen Wirbelbruchs passen.

Dominierendes Team im ersten der acht Saisonrennen war Audi. Beim Aufgalopp für die 24 Stunden von Le Mans sechs Wochen später peilen die Ingolstädter mit den R18 e-tron quattro einen weiteren Erfolg an.