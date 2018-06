KTM verpflichtet Jorge Martin für Moto2-Saison 2019

KTM bastelt weiter am Fahrerkader für die kommende Saison der Motorrad-Weltmeisterschaft. In der Königsklasse sind bereits alle Plätze vergeben, nun steht auch der Nachfolger für den in die MotoGP aufsteigenden Portugiesen Miguel Oliveira fest.

Der aktuelle WM-Zweite der Moto3, Jorge Martin, wechselt für die kommende Saison in die Moto2-Klasse und wird dort im KTM-Werksteam an den Start gehen. Martin wird dort wohl Teamkollege von Brad Binder, der auch in dieser Saison schon für KTM am Start ist und kurz vor einer Vertragsverlängerung steht. "Wir sind glücklich und stolz, diesen Fahrer zurück zu haben", freut sich Beirer über die Rückkehr von Martin. KTM und Jorge Martin kennen sich bereits von Martins Titelgewinn im Red Bull Rookies Cup 2014, einem Nachwuchspokal, in dem alle Fahrer auf KTM-Motorrädern fahren.