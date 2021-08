Kryptischer Tweet: Formel-1-Star Alonso kündigte "Big News" an

Mit einem verschlüsselten Tweet an seine 2,8 Mio. Follower hat Formel-1-Pilot Fernando Alonso am Mittwoch "Big News" angekündigt. Der spanische Alpine-Pilot benützte den Vigenere-Code für das Posting "BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q'z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!!!,", also: "Es gibt bald große Neuigkeiten. Und um euch alle zu necken, twittere ich das verschlüsselt." Voraussichtlich wird der 40-Jährige ein weiteres Jahr für Alpine in der Formel 1 fahren.