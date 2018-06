Katerstimmung bei Ferrari: "Vettel patzt, Lewis fährt davon"

"Vettel patzt, Lewis zieht davon. Die Fehler, die den Deutschen verdunkeln", schreibt der Corriere della Sera, "Ein Fehler aus Enthusiasmus, so ähnlich wie die, die er in Baku oder Singapur begangen hat." Und Tuttosport gibt sich im Fußballfieber: "Vettel, was für ein Eigentor. Hamilton zieht jetzt davon."

Der Ferrari-Star sollte mittlerweile wissen, dass ein Rennen nicht in der ersten Kurve zu gewinnen, sehr wohl aber zu verlieren ist. Vor allem dann, wenn sein Rivale Lewis Hamilton so in Form ist wie an diesem Wochenende in Frankreich. Der Brite war, anders als Vettel, vom ersten Training an fehlerfrei und geht durchaus verdient als WM-Leader in das zweite von drei Rennwochenenden unmittelbar hintereinander.