Italienischer Feiertag beim MotoGP-Rennen in Misano

Der italienische Yamaha-Pilot Franco Morbidelli feierte am Sonntag beim Motorrad-Grand-Prix in San Marino seinen ersten Sieg in der MotoGP-Klasse geholt. Der Italiener gewann in Misano vor seinem Landsmann Francesco Bagnaia auf Ducati sowie dem Spanier Joan Mir auf Suzuki. Valentino Rossi auf Yamaha verpasste als Vierter seinen 200. MotoGP-Podestplatz. Bester KTM-Pilot wurde Miguel Oliveira (POR) als Zehnter.