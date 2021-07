Hamilton schnappt sich Pole in Ungarn

In Budapest stellte Formel-1-Boss Bernie Ecclestone erstmals seine Pläne für das Jahr 2013 vor: Es bleibt bei 20 Grands Prix, da aber das Rennen vor den Toren New Yorks in New Jersey dazukommt, muss ein Veranstalter weichen. Der spanische Grand Prix wird künftig alternierend in Barcelona (2013) und in Valencia (2014) veranstaltet werden.