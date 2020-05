Hamilton gewinnt in Monza

„Meine Erfahrung hat mir gesagt, dass das die falsche Anweisung war“, sagte der 29-Jährige nach dem Rennen. Hamilton setzte sich über die Anordnung hinweg, machte Druck und trieb den WM-Führenden in einen Fehler. Der Deutsche verbremste sich, fuhr in einer Schikane geradeaus, und Hamilton zog vorbei. Die Entscheidung. Hamilton holte in der WM sieben Punkte auf, 22 liegt er nun hinter seinem Teamkollegen. Erleichtert war die Mercedes-Führungsriege, dass es im hochexplosiven Teamduell nicht wieder zu einem Crash gekommen war. „Der Druck ist irrsinnig groß, da kann es passieren, dass man sich verbremst“, sagte Motorsportchef Toto Wolff. Teamvorstand Niki Lauda lobte: „Das Team hat einen unglaublichen Schritt gemacht. Besser kann man es nicht machen.“ Bei der Siegerehrung wurde Hamilton gefragt, ob er und Rosberg nun wieder Freunde seien. „Natürlich. Wir sind Teamkollegen.“