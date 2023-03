Schumacher hatte sein Cockpit beim US-Rennstall nach insgesamt zwei Jahren räumen müssen. Der 23-Jährige wurde durch Nico Hülkenberg ersetzt. Der Sohn von Michael Schumacher ist inzwischen Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes und zusätzlich Ersatzfahrer bei McLaren.

In der Nextflix-Dokumentation "Drive to Survive" ist unter anderem zu sehen, wie Steiner flucht und Kritik an Schumachers Fahrweise übt. "In einer Rennsituation ist man wie auf Drogen", sagte Steiner dazu in dem Interview. Man sage manchmal Dinge, die man mit klarem Kopf nicht sagen würde.