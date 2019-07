Formel E: Warum überholen, wenn man drüberfahren kann?

Die Titelentscheidung in der Formel E wurde um einen Tag verschoben. Der in der Gesamtwertung führende Franzose Jean-Eric Vergne war am Samstag beim vorletzten Saisonrennen in New York in der Schlussrunde in einen Zusammenprall mehrerer Autos verwickelt und verpasste als 15. die Punkte.

Crashs

Kaum ein Auto erreichte nach dem spektakulären Rennen unbeschädigt das Ziel. Eine Vielzahl von Karambolagen und Berührungen prägten den Lauf. „Das fahrerische Niveau war heute sehr schlecht“, sagte der Franzose motorsport-total.com. „Es sah aus wie ein Rennen mit Leihkarts. So viele Berührungen, das war hässlich.“

Tatsächlich war Vergne gleich zweimal in Zwischenfälle verwickelt. Schon in Runde sieben durchbohrte das Auto von Andre Lotterer den Hinterreifen von Vergnes Boliden, der an die Box musste und nur als 19. auf die Strecke zurückkam. Und acht Minuten vor Schluss kollidierte Vergne mit Massa und fiel dadurch weiter zurück.